Tickets für stylishen Retro-Slasher „X“ gewinnen

Mit Filmen wie „X“, Dan Kwan und Daniel Scheinerts lang ersehntem Filmfeuerwerk „Everything Everywhere All At Once“, Giallo-Meister Dario Argentos Alterswerk „Dark Glasses“, die bizarre Außenseiterstory „Mona Lisa and the Blood Moon“ von Regisseurin Ana Lily Amirpour und „Hatching“, einer Familientherapie „from hell“, sind drei Tage außergewöhnlicher Filmgenuss im Filmcasino in Wien-Margareten garantiert.