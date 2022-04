App Run: Individuell und doch gemeinsam laufen

Nach zweijähriger Pause kehrt der Wings for Life World Run 2022 wieder mit einem Flagship Run nach Wien zurück. Aber auch heuer kann man mit der Wings for Life World Run App wieder von überall dabei sein und Kilometer zugunsten der Rückenmarksforschung sammeln. Über 180.000 registrierte Läufer und Rollstuhlfahrer aus 195 Nationen waren 2021 beim Wings for Life World Run weltweit gleichzeitig am Start - so viele Menschen wie noch nie zuvor bei einem Laufevent.