„Da hilft nur noch ein Lottogewinn“

Am Mittwoch geht es um den zweiten Siebenfachjackpot in der Lotto-Geschichte. Lange Warteschlangen waren vor den Trafiken am Montag noch keine zusehen. Doch die „Krone"-Umfrage ergab, dass die Wiener trotz gestiegener Preise ihr Glück versuchen wollen. Insgesamt ist die Lust aufs Glücksspiel aber deutlich zurückgegangen. Auch die von der „Krone" präsentierte Teuerungsliste fand großen Widerhall. Die Menschen zeigten sich schockiert darüber, wie die Preise explodierten.