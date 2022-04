Betrug hinter vermeintlichen Tierrettungsvideos

Erst kürzlich erregte wieder ein YouTube-Video Aufmerksamkeit, in dem lebendige Welpen mit einem Stock in einen Fluss gestoßen und damit einem Krokodil zum Fraß vorgeworfen wurden. Es steht außer Frage, dass es sich dabei um tierquälerische Inhalte handelt - trotzdem blieb das Video über fünf Monate online und erhielt über 250.000 Views und 1200 Likes. Eine Studie der Social Media Animal Cruelty Coalition spricht gar von einer Summe von 5480 tierquälerische Videos, in denen 77,5 Prozent der Tiere offensichtlich und sogar beabsichtigt zu Schaden kamen.