Kids arbeiten Trennung der Eltern stundenweise auf

In den Einheiten beschäftigen sich Kinder und Jugendliche mit ihrem Verlust – ob durch Trennung oder durch Tod. Mitarbeiter unterstützen und thematisieren spielerisch alles, was sie im Zusammenhang mit der Trennung beschäftigt. So macht es auch Betreuerin Martina Rumpl. „Eine Trennung ist immer ein einschneidendes Erlebnis. Die Zeit ist natürlich auch für die Eltern schwer. Wir versuchen mit verschiedenen Techniken, die Situation mit den Kindern und Jugendlichen aufzuarbeiten“, sagt sie. Die Gruppenstunden sind nach Alter gestaffelt, zweimal im Jahr beginnt ein Kurs.