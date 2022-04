8-Meter-Balken katapultierte Helfer in die Luft

In die Luft geschleudert

Der 44-Jährige wollte das eine Ende des Balkens langsam von der Mauer in Richtung Boden sinken lassen. Er ließ den Balken fallen und dadurch schlug dieser am anderen Ende aus, sodass der 31-Jährige durch die Wucht in die Luft geschleudert wurde. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Oberndorf gebracht.