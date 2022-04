Junger Autofahrer nach Verfolgungsjagd gestoppt

Schon in den vergangenen Tagen meldeten mehrere Köstendorfer der Polizei, dass ein junger Pkw-Lenker mehrmals mit einer Waffe aus dem Autofenster heraus in die Luft schoß. Am Sonntag bemerkte ein Polizist in Seekirchen eine Person in einem Fahrzeug, auf die die Beschreibung passte. Als der Beamte den 22-jährigen Flachgauer anhalten wollte, drückte dieser aufs Gaspedal und flüchtete.