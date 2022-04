Verdächtiger kommt aus Georgien ins Gefängnis

In den nächsten Tagen dürfte das Flugzeug mit dem per Haftbefehl gesuchten Türken abheben und in Österreich landen. Die Überstellung wurde bereits veranlasst, heißt es auf Nachfrage aus dem Landesgericht. Sobald der 29-Jährige hier ist, dürfte umgehend die U-Haft wegen des Verdachts des dreifachen versuchten Mordes verhängt werden. Anlass für die strafrechtlichen Vorwürfe war ein Verkehrsunfall: Am 11. März 2019 fuhr der Türke in einem Porsche offenbar absichtlich auf die Gegenfahrbahn der B159 bei Nußdorf. Daraufhin kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen.