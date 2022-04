„Einbrecher“ hatte sich nur in der Tür geirrt

Der 22-Jährige aus Gampern verlor vermutlich in den frühen Sonntag-Morgenstunden am Nachhauseweg die Orientierung. In Timelkam verschaffte er sich durch eine unversperrte Haustüre Zutritt zur Wohnung einer ihm völlig unbekannten 34-Jährigen, setzte sich an den Küchentisch und schlief dort ein.