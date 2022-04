Schleichwerbung? Modestes Kaffee-Jubel regt auf

„Das ist immer dünnes Eis“, sagte Baumgart: „Du darfst nicht überdrehen, sonst kriegst du meistens - etwas hart ausgedrückt - vor die Fresse. Mehr will ich dazu nicht sagen.“ Zu unverfroren war Modestes in der Bundesliga bisher einmalige Aktion in der 43. Minute. Nach seinem Treffer zum 2:1 war der Franzose hinter das Tor gelaufen, wo er in einem FC-Sackerl aus dem Fan-Shop eine Packung des von ihm produzierten Kaffees deponiert hatte. Er hielt das Produkt in die Kamera und warf es danach in die Zuschauerränge.