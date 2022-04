Boot vor Japan gekentert: Zehn Todesopfer gefunden

Die „KAZU I“ hatte am Samstag gegen Mittag einen Notruf abgesetzt, es sei leckgeschlagen. Kurz darauf meldete die Besatzung, dass das Boot starke Schlagseite habe, bevor der Kontakt schließlich abbrach. An Bord befanden sich neben zwei Mann Besatzung 22 erwachsene Passagiere sowie zwei Kinder. Alle hätten Sicherheitswesten getragen. Jedoch hätten nicht alle Geborgenen eine solche Weste auch umgehabt. Möglicherweise hätten einige ihre auf See verloren.