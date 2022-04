Daniel Düsentrieb auch mit 70 „nichts zu schwer“

Erfinder-Genie lässt sich nie aus der Ruhe bringen

Was macht den Erfinder so besonders? Andric: „Er ist nicht nur eine Quelle an immer neuen Ideen, Einfällen und Erfindungen, die niemals zu versiegen scheint, sondern auch die Ruhe in Person.“ Selbst von schwierigen Auftraggebern wie Dagobert Duck lässt sich das Erfinder-Genie nicht aus der Fassung bringen. Im Gegenteil: Geht nicht, gibt es bei Daniel Düsentrieb nicht und für jedes Problem findet Entenhausen Meisteringenieur sicher eine Lösung!