„Wenn mich Russen kriegen, erschießen sie mich“

Wenn Sie Erstversorger sind, wie geht es mit den Verwundeten weiter?

Wir unterteilen in rote, gelbe und grüne Zone. Ziel ist es, einen Verwundeten von der roten, gefährlichen Zone an der Front in die gelbe zu bringen, von wo aus er evakuiert wird. Das geschieht hier meist per Fahrzeug, aber vereinzelt auch per Hubschrauber. Es gibt auch Feldlazarette hier, es ähnelt eigentlich alles der Struktur, wie man sie aus NATO-Armeen kennt.