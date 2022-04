Verurteilter Kriminalbeamter ist jetzt suspendiert

Rechtlich möglich sind eine Nichtigkeitsbeschwerde bei Verdacht auf Verfahrensfehler an den von Kettl genannten OGH und/oder eine Strafberufung über die Höhe der verhängten Freiheitsstrafe an das Oberlandesgericht Linz. Mit beidem ist erfahrungsgemäß zu rechnen. Auch der St. Pöltener Staatsanwalt Leopold Bien lässt sich – auch wegen Berichtspflicht – nicht in die Karten schauen. Wie berichtet hat Richterin Elisabeth Reich am Donnerstagabend – unter entsetzten Blicken von Polizei-Kollegen – den Kriminalbeamten des 16-fachen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen und ihn zu 24 Monaten teilbedingter Haft, davon acht Monate unbedingt, verurteilt.