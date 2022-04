2. Die beklagte Partei Krone Multimedia GmbH & Co KG verpflichtet sich, Punkt 1. und 2. dieses Vergleichs binnen 14 Tagen ab Rechtswirksamkeit des Vergleichs auf eigene Kosten auf der Website www.krone.at in der Rubrik „Nachrichten/Österreich“ zu veröffentlichen, und zwar in folgender Form: