Pinzgauer Straße bald nur einspurig befahrbar

Von kommenden Montag bis Freitag wird die Pinzgauer Straße (B311) per Ampelschaltung nur mehr einspurig befahrbar sein. Autofahrer, die aus St. Johann kommen, werden durch das Ortszentrum Schwarzach umgeleitet. Für Fahrzeuglenker, die aus der Richtung von Zell am See unterwegs sind, wird eine Fahrspur im Schönbergtunnel freibeiben.