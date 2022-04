„Doctor Strange 2“: Cumberbatch im Multiversum

Nachdem in „Spider-Man: No Way Home“ die Tore zum Marvel-Multiversum geöffnet wurden, geht es kein halbes Jahr später mit dem nächsten Abenteuer im Marvel Cinematic Universe weiter: In „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (ab 4. Mai im Kino) muss der grantelnde Magier (Benedict Cumberbatch) sich den Konsequenzen seines Handelns aus „No Way Home“ stellen. Das Marvel-Spektakel unter der Regie von Kult-Filmemacher Sam Raimi soll die bisherigen MCU-Filme sogar übertreffen. krone.at verlost rechtzeitig zum spektakulären Kinostart des Blockbusters am 4. Mai prall gefüllte Fan-Packages!