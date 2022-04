Schuldspruch für „Kripo-Beamten des Jahres“

102.000 Euro an Steuergeld konnte ein Krimineller Ende 2015 einem verdeckten Ermittler bei einem Drogen-Scheingeschäft abluchsen. Dieser Fall war der Anfang vom Ende einer illustren Karriere als führender Suchtgift-Ermittler. Beim Prozess ein Jahr später gab der nun angeklagte Polizist als Zeuge zu, Berichte gefälscht und Inhalte verschleiert zu haben. Fünfeinhalb Jahre später folgte die Anklage wegen 17-fachen Amtsmissbrauches, die am Donnerstag gegen 17 Uhr mit einem Schuldspruch in 16 Fällen endete. Er wurde nicht rechtskräftig zu 24 Monaten teilbedingter Haft verurteilt, acht Monate davon unbedingt.