Wimbledon ohne Russen ++ Alaba trifft für Real

RB Leipzig steht nach dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin im Endspiel gegen Freiburg, Wimbledon gibt bekannt, dass keine russischen Tennisspieler in Wimbledon antreten dürfen und der ÖSV freut sich über einen prominenten Neuzugang im Trainerteam - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 21. April.