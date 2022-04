Mit der „Krone“ zu den großen Stimmen Wagners

VIP-Paket für Highlight am 5. Mai gewinnen!

Bei uns können Sie ein VIP-Paket für das Highlight am 5.5. im Konzerthaus gewinnen. Es beinhaltet 1x 2 Karten in der Top-Kategorie samt signiertem Programmheft, dazu erhalten Sie in der Eventpause zwei Gläser Sekt/Wein/Mineralwasser und vier belegte Brötchen an einem extra reservierten Stehtisch. Zudem verlosen wir noch 4x 2 reguläre Karten für den Auftritt dieser musikalischen Kapazunder.