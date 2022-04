Leben kostet Wienern im Schnitt 1400 Euro mehr

Alleine im März stieg die Inflation auf 6,8 Prozent an, das spüren die Wiener merklich im Geldbörserl. Laut Arbeiterkammer könnten die Teuerungen einen Durchschnittshaushalt 1400 Euro pro Jahr kosten könnten. Die drohenden Teuerungen werden daher viele in die Schulden treiben. Privatkonkurse sind bereits um 12 Prozent gestiegen. Preistreiber der Inflation sind auch Energie- und Treibstoffkosten. Erwin R. ist davon betroffen, er erhielt ein Schreiben über 1346,50 Euro Nachzahlung allein für Gas. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.