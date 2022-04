Hör mal, wer da hämmert

Ein paar Straßen weiter restauriert Uhrenmacher Albert Gilli gerade eine Uhr aus dem 17. Jahrhundert. „Eigentlich hätte ich die Mühle meines Vaters übernehmen sollen, aber ich hatte eine Stauballergie“, erzählt Gilli. Eine Alternative musste also her. „So bin ich zum Uhrenmachen gekommen – und habe es nie bereut.“ Die aufwändigste Uhr, die Gilli jemals in seiner Werkstatt liegen hatte, war eine Taschenuhr mit rund 500 Teilen. Wer Gilli also im Rahmen des Hand.Kopf.Werk Festivals besuchen will, sollte sich vorsichtig bewegen, damit nichts abhanden kommt.