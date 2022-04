Tickets für Kinospaß mit Bullock & Tatum gewinnen!

Nein, ganz unbeabsichtigt ist es sicher nicht, dass man bereits beim Betrachten des lustig-quirligen Trailers (in dem Brad Pitt einen herrlichen Überraschungsauftritt hat) an die legendären „Indiana Jones“-Filme mit Harrison Ford denken muss: Die Outfits, das Setting (hier ein Wasserfall, da ein sattgrüner Dschungel), die vielen Schlangen; nicht zuletzt natürlich auch der Filmtitel von „The Lost City“: All das erinnert an eine der erfolgreichsten Actionfilmreihen überhaupt.