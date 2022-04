Pflegerin verprügelt: „Mache sowas normal nicht“

Einer diplomierten Krankenpflegerin soll der Angeklagte einen Schlag in den Unterbauch versetzt, einem Sicherheitsmann in die Genitalien getreten haben, heißt es in der Anklage. Zudem trug der Sicherheitsbedienstete eine Verletzung am Finger davon. Er war für eineinhalb Wochen arbeitsunfähig. „Ein gezielter Tritt in die Genitalien war nicht geplant“, erklärte der Beschuldigte. Die Krankenpflegerin verzichtete im Laufe des Prozesses auf Schmerzengeld.