Thiem erneut besiegt ++ Ronaldo trauert um Kind

Dominic Thiem kommt im zweiten Anlauf besser in sein Spiel und trotzdem muss er sich am Ende dem Australier John Millman in Belgrad geschlagen geben. Außerdem trauert Cristiano Ronaldo um seinen verstorbenen Sohn und Michael Raffl patzt mit den Dallas Stars in Vancouver - das und noch mehr gibt es heute in den Krone-Sport-News mit Modeator Martin Grasl am Dienstag, dem 19. April.