Brutaler Überfall am Welser Bahnhof nun geklärt

Am 26. März 2022 wurde der wurde der 31-jähriger Welser gegen 23 Uhr am Hauptbahnhof Wels von drei männlichen Tätern attackiert, zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt.

Im Anschluss daran beraubten die Täter das Opfer, das sie zuvor mittels zahlreicher Faustschläge und Fußtritte gegen den Kopf bewusstlos geschlagen hatten. Dem 31-Jährigen wurde seine Geldbörse mit gesamt 50 Euro an Bargeld entwendet.