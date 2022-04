Abschwung nach einer schwierigen Skisaison

Ähnlich ist die Lage auch im Lungau: Rund 400 Wintersportler zog es am Montag, dem letzten Betriebstag der Saison, in das Skigebiet Großeck-Speiereck, erklärt Chef Klaus Steinlechner. „Die richtig Begeisterten waren noch einmal unterwegs und verabschiedeten sich vom Winter.“ Der Geschäftsführer zeigt sich zufrieden – er ist auch Chef der Liftgemeinschaft Obertauern GmbH. „Die vergangenen Tage waren in Obertauern und im Lungau hervorragend“, so Steinlechner.