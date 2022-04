Top-Lehrlinge oft Mangelware

Die Lage am Lehrlingsmarkt ist verzwickt. Viele Lehrlinge suchen verzweifelt einen Betrieb, aber es ist oft auch umgekehrt. Für einige Wiener Unternehmer wird es zunehmend schwieriger, gut qualifizierte Nachwuchskräfte zu finden. Sie wollen ausbilden, aber in vielen Fällen fehlen die Umgangsformen. Zudem gibt es in Wien auch noch mehr Lehrstellensuchende als offene Stellen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.