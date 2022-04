„Oastafeua“ erhellten die Nacht

Bis zu 14 Meter hoch sind die „Funken“, so der Name der österlichen Freudenfeuer, die den Lungau Jahr für Jahr in der Osternacht zum Leuchten bringen. Die gesamte Karwoche und teilweise noch mehr Zeit investierten auch heuer viele junge Einheimische in den Bau ihrer Osterfeuer. So auch die Brüder Johannes (11) und Andreas Premm (14), die mit ihren Freunden von der Ratschergruppe in St. Martin viele Stunden an ihren „Funken“ gewerkt haben. „Das Holz spendet uns das Sägewerk im Ort“, freuen sich die Brüder. Nach der schweißtreibenden und ehrlichen Handarbeit fand der Brauch in der Osternacht nach der Auferstehungsfeier seinen Höhepunkt, als die jungen Lungauer mit geweihtem Feuer ihre selbst gebauten Funken „abhoazn“ durften.