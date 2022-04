Ist der Kanzler mutig oder übermütig - Teil zwei

Nein, der der Besuch von Karl Nehammer bei Putin war nicht vernünftig - das meinten 71 Prozent in der „Frage des Tages“ auf krone.at. Mehr als 40.000 Österreicher haben mitgestimmt. Das klare Ergebnis spiegelt ein Meinungsbild wider, das man auch gewinnt, wenn man sich mit Menschen unterhält, schreibt Chefredakteur Klaus Herrmann in seinem Sonntags-Kommentar. Oder wenn man die Leserbriefe der „Krone“ und die Zehntausenden Kommentare im Internet studiert. Quer durchs Land: zwar auch ein wenig Applaus, aber überwiegend Kritik an Nehammers Kiew-Reise und viel Tadel für die Moskau-Reise. Der Tenor: Sorgen um unsere Neutralität, vor allem hätten wir in Österreich genug eigene Probleme. Und: Wir werden diesen Krieg nicht beenden können.Vor einer Woche schrieb Herrmann angesichts des Ukraine-Besuches und noch vor Bekanntwerden von Nehammers Reise zu Putin: Freund und Feind werden nicht schlau aus dem aktuellen Verhalten des Bundeskanzlers. Viele fragen sich: Ist Nehammer mutig - oder ist er übermütig?