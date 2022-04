Die traditionellen Ostergräber in der Karwoche

In der Pfarrkirche Nassereith ist die Atmosphäre durch den aufwändig geschmückten Altar besonders festlich. Deshalb platziert man zum Ende der christlichen Fastenzeit ein großes Jesusbild inmitten des Altars – umgeben von vielen Kerzen. Doch auch in vielen anderen Tiroler Pfarren sind die Kirchen feierlich geschmückt. In der Pfarre Imst kann der gesamte Kreuzweg Jesu zu Fuß erklommen werden – man geht „übers Bergl“. Am Kalvarienberg enden die 14 Stationen des Kreuzwegs in der Kapelle, die den heiligen Leichnam Jesu in seinem Grab zeigt.