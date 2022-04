Tolle neue Spiele-Highlights bringt der Frühling!

Ran an die Nudeln in „Paletti Spaghetti“

Von Supermarkt geht es weiter zum Esstisch, wo es heißt: Ran an die Spaghetti! In „Paletti Spaghetti“ von Schmidt Spiele gilt es, das Nudelwirrwarr in der Tellermitte zu entwirren und die Spaghetti zu entknoten, indem die richtigen Zutaten entfernt werden.