Sechs Haltestellen gefüllt mit Bio-Produkten

Das nachhaltige Projekt verfolgt gleich mehrere Ziele: Familie Kohlweiss will den heimischen Bauern vor allem eine unkomplizierte Verkaufsmöglichkeit bieten. „Landwirte können ihre Produkte so direkt an den Kunden verkaufen und müssen sie nicht mit vielen Abzügen in die Supermarktregale stellen.“ Außerdem würden davon auch die Kunden profitieren: „Weil es wegen des Verzichts auf Zwischenhändler keine Preiserhöhung der Lebensmittel gibt. Zudem haben sie einen kürzeren Weg, müssen nicht direkt zum Hof fahren, da sich alle Haltestellen direkt auf den Hauptverkehrsrouten im Bezirk befinden.“