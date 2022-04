Ab 17.30 Uhr LIVE: Hoffenheim gegen Greuther Fürth

Die TSG kassierte zuletzt mit dem 0:3 in Leipzig im zwölften Rückrundenspiel die sechste Niederlage und hat damit 2022 schon öfter verloren als in der kompletten Hinrunde (fünf Mal). Greuther Fürth ging in diesem Kalenderjahr einmal weniger als Verlierer vom Platz (fünf Mal) als die TSG.