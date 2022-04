Festivalpässe und Übernachtungspaket sichern

21 Acts sorgen für die passende Musik

Die perfekte Location dafür bietet das Leitner Gut in Ort im Innkreis in Oberösterreich. Da wird in zwei Stadeln auf urigem Boden zwischen Holzbalken getanzt und auf den Bühnen, an den Tischen, mit den Gästen und dazwischen musiziert. Vom Auftakt am Freitag über den Musikantenstammtisch am Samstag (freies Musizieren von 13 bis 16 Uhr) bis hin zum Frühschoppen am Sonntag sorgen 21 Acts, wie Da Blechhauf’n, MaChlast oder Viera Blech, für die passende Musik. Tipp: „Krone“-BonusCard beim Check In herzeigen und ein gratis Getränk in der „Krone“-Frühlingslounge abholen!