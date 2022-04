Keine Mitsprache für die Bürger beim Kiesabbau

Das Land Oberösterreich ist in einer nachträglichen Prüfung zum Ergebnis gekommen, dass es keiner bergrechtlichen Genehmigung für den derzeitigen Schotterabbau in Ohlsdorf bedürfe. In einem solchen Verfahren hätten Anrainer Parteienstellung gehabt Die Begründung: Für das Land handelt es sich lediglich um eine sogenannte „Baureifmachung“, was auch das Argument der Schotterverwerter im Asamer-Firmengeflecht ist.