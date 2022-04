Klammer Trophy: Kurzurlaub & Startplatz gewinnen

„Es klammert und franzt“ in Bad Kleinkirchheim

Die 18-Loch-Golfarena in den Nockbergen ist nicht nur der höchstgelegene Golfplatz Kärntens, sondern auch einer der Lieblingsplätze von Österreichs Skilegende Franz Klammers, den man übrigens mit etwas Glück in Bad Kleinkirchheim beim Abschlag persönlich treffen kann. Unter dem Motto „Es klammert und franzt“ trifft man in der Region Bad Kleinkirchheim an allen Ecken und Enden auf die Skilegende, sei es in persona oder man findet eine der Originalrequisiten aus dem Film „Franz Klammer Chasing the line“, der den legendären Olympiasieg 1976 thematisiert.