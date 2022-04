Villarreal träumt weiter ++ Frankfurt kickt Barca

Die Viertelfinal-Rückspiele haben einige Überraschungen mit sich gebracht. So muss sich der deutsche Rekordmeister aus München dem FC Villarreal beugen und scheidet frühzeitig aus. Ähnlich ergeht es dem FC Barcelona in der Europa League. Die Katalanen finden kaum in ihr Spiel und werden von motivierten Frankfurtern überrollt. Und in der Conference League heißt es Durchatmen für die AS Roma - im Rückspiel gegen Bodo/Glimt überlässt die Mourinho-Elf nichts dem Zufall. Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel führen Sie durch die Sendung und geben auch einen Ausblick auf die bevorstehenden Halbfinal-Paarungen.