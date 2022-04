Frankfurt schafft Wunder ++ Thiem-Comeback offen

Frankfurt sorgt für das Wunder von Camp Nou und bezwingt mit 3:2 den FC Barcelona, Red Bull Salzburg könnte sich bereits am Wochenende vorab den Meistertitel in der Bundesliga sichern und Dominic Thiems Rückkehr auf die Tour in Belgrad ist weiterhin unsicher - das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport News mit Moderatorin Katie Weleba.