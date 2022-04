Ostertisch als Farbenfest

Hoch über St. Michael im Lungau geht’s beim Sticklerbauer auf 1300 Metern Seehöhe regsam zu. Ostern steht vor der Tür. Germhaserln für die Kinder (am Samstag), Speck, Bauernbrot, gefärbte Grawirlacheier (Grawirlach kommt vom Kerbel), Schinken, Trockenwürstl, Grau- und Schnittkäse, Butterlamm und Co.: Unzählige Köstlichkeiten aus eigener Produktion werden für die Weihe am Sonntag vorbereitet. Die Großfamilie Lassacher lässt sich dies am Nachmittag dann genüsslich schmecken. So könnte die typische Salzburger Osterjause aussehen. Doch in anderen Tälern und Bezirken rücken andere Köstlichkeiten in den Mittelpunkt.