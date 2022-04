Auf geht‘s zum Radmarathon in Bad Kleinkirchheim

Das Programm rund um den Radmarathon startet schon am Freitag, 3. Juni, mit einer Radtouristikfahrt, der Helvetia 2-Seenrunde. Die 65 km lange Strecke wird im gemütlichen Tempo absolviert und jeder kann daran teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Um ein wenig durchzuschnaufen wird in Feld am See eine Kaffeepause eingelegt. Gestartet wird bei Schönwetter pünktlich um 15 Uhr bei der Kaiserburg Talstation, das Tragen eines Helmes ist Pflicht.