Becherwurfskandal: Strafe für Bochum nun bekannt

Die Partie am 18. März war in der 68. Minute beim Stand von 2:0 für Mönchengladbach abgebrochen worden, nachdem Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann von einem gefüllten Getränkebecher am Kopf getroffen worden war. Das Spiel wurde später mit einem 2:0-Sieg für Gladbach gewertet. Bochum erhielt zudem Geldstrafen für Becherwürfe in weiteren Partien in einer Gesamthöhe von 15.000 Euro sowie mehrere Auflagen. Der VfL stimmte allen Urteilen zu.