Eine spannende Suche nach alten Flur- und Hofnamen

Die Kartendatenbank Kagis bietet bereits eine kleine Übersicht über die verschiedenen Flurnamen in Kärnten. Es gibt auch eine eigene Flurnamendatenbank. Doch eines haben beide Portale gemeinsam; sie sind noch lange nicht vollständig. Deshalb hat das Kärntner Bildungswerk gemeinsam mit der Gemeindeabteilung des Landes im Vorjahr im Bezirk Völkermarkt ein Pilotprojekt zu den Flurnamen gestartet. „Es wurden in Gemeinden Ausstellungen und begleitete Namenswerkstätten gestartet. Die Bürger hatten im Rahmen der Schau schon die Möglichkeit, Flurnamen in Karten einzutragen“, erklärt Melanie Strutzmann vom Kärntner Bildungswerk.