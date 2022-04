Filmabend als Danke an die wunderschönen Mütter!

So nah am Leben dran, so ehrlich und hoffnungsvoll. Das beschreibt den neuen Film von Karoline Herfurth sehr gut. Mit „Wunderschön“ spricht sie damit vielen Frauen aus der Seele. Anhand weniger Menschen, die familiär oder freundschaftlich miteinander verbunden sind, zeigt die Schauspielerin und Regisseurin, wie wir uns mit unseren Bildern über uns selbst gegenseitig beeinflussen. Garantiert findet man sich in der ein oder anderen Szene selbst wieder. Das Wichtigste ist aber die Hauptaussage des Films: Wir alle sind wunderschön, so wie wir sind!