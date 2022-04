Sexismus? Nordirlands Damen-Teamchef in der Kritik

Nordirland hatte in der 26. Minute das erste Gegentor kassiert, in der zweiten Hälfte vier Gegentreffer in weniger als einer halben Stunde. Das zweite Gegentor nannte der 65-Jährige ein solches „emotionales Tor“. Zuvor hatte Shiels‘ Team am Freitag beim 1:3 in Österreich drei Tore in neun Minuten kassiert. Die WM-Qualifikation hat Nordirland verpasst, Österreich qualifizierte sich als Zweiter für das Play-off.