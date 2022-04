Gänsehautmomente auf dem Beifahrersitz gewinnen

Vom 20. bis 22. Mai gastiert die Rennserie mit den leistungsstarken Porsche, Mercedes, Audi oder Lamborghini wieder auf dem Red Bull Ring. In Spielberg stehen auch die Boliden einiger weiterer Klassen am Start: ADC TCR Germany, ADAC GT4 Germany, Porsche Carrera Cup Deutschland und in der GT2 European Series. Mehr Action geht fast nicht!