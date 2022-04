Schock-Aus für die Bayern ++ Erfolg für ÖFB-Frauen

Am Dienstag sorgt Villareal für die große Überraschung: Die Spanier kicken Rekordmeister Bayern München aus der Champions League und sichern sich ihr Ticket fürs Halbfinale. Genauso wie David Alaba mit Real Madrid, der in der Kabine einen Freudentanz hinlegt. Das Video und alles zu den ÖFB-Frauen, die mit dem 8:0 Kantersieg das WM-Playoff im Herbst fixieren, sehen Sie heute in den krone Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.