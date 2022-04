Finale in Wien! Breakdance-Elite dreht auf

Die Breaker schmeißen sich förmlich durch die Luft, begeistern mit akrobatischen Moves und bringen das Publikum in Ekstase. Österreichs Breakdance-Elite kämpft am Samstag (19 Uhr/Einlass ab 18 Uhr) in der Expedithalle nahe des Wiener Hauptbahnhofes um den Triumph bei der wichtigsten heimischen Solo Competition. Und um ihre Einladung zum Red Bull BC One World Final am 12. November 2022 in New York. Dazu wollen unsere B-Girls und B-Boys zum 10-Jahres-Jubiläum des BC One Cypher Austria zeigen, wer das Zeug dazu hat, in zwei Jahren in Paris erstmals um Olympiamedaillen zu tanzen.