ÖFB-Star David Alaba: „Oft kranke Geschichten“

Nach 79 Minuten lag die junge, stürmische Chelsea-Truppe 3:0 voran, hatte damit das 1:3 vom Hinspiel ausgebügelt und war schon mit einem Bein eine Runde weiter. Dann aber zeigten die in die Jahre gekommenen Stars vom „Weißen Ballett“, was noch immer in ihnen steckt. Zuerst ließ Luka Modric sein Genie aufblitzen, indem er mit dem Außenrist eine Flanke zentimetergenau auf Rodrygo legte, der per Direktabnahme den Rückstand verkürzte. In der Verlängerung, man schrieb die 96. Minute, bezwang Benzema Chelsea-Torhüter Edouard Mendy mit einem platzierten Kopfball.