Mit der „Krone“ zur großen Gartenparty der Stars

Wenn die TV-Show der Superlative Ende April aufgezeichnet wird, kommen alle Musik- und Gartenfans auch vor Ort auf ihre Kosten. Die Zuschauer auf ORF und MDR bekommen am 7. Mai nämlich ausgewählte Highlights zu sehen. Die Stars selbst sind aber zwei Tage zu Gast in den Erlebnisgärten von Reinhard Kittenberger in Schiltern bei Langenlois.